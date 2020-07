Laufen Austria holt Bauer von BauMax

Zu Bauers Aufgabengebiet gehört auch die Vermarktung der Bad- und Sanitärprodukte in Abstimmung mit Laufen International. Er selbst will in seiner neuen Tätigkeit auch einen Fokus auf die Sortimentsentwicklung und die Produktion verkaufsfördernder Unterlagen für Handwerker legen.



Bauer kommt von BauMax und war dort zuletzt Category Manager International der Bereiche Sanitär, Heizung und Klima.