Lauda wirbt für Aabar

Die Zusammenarbeit zwischen Lauda und der Investmentgesellschaft hat begonnen und ist seit dem Formal 1 Grand Prix in Monza offiziell.



Aabar will mit diesem Kopf-Sponsoring Laudas sein Formel 1-Engagement ausbauen. Der Investor ist seit 2009 Großaktionär von Mercedes Grand Prix Limited, dem Rennstall der Daimler AG mit den beiden Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg. Aabar besitzt darüber hinaus neun Prozent an der Daimler AG.