Lanserhof-Media-Etat für pilot

at, deDas in Tirol ansässige Healthcare-Unternehmen Lanserhof will am deutschen Markt Wachstum erwirtschaften und beauftragt die pilot mit, auf dieses Ziel ausgerichtete Kommunikationsaufgaben. Die Agentur übernimmt das Media-Management und die Kreation von Online-Kommunikation. Lanserhof wirbt in Deutschland mit Investition in mich und setzt dafür auf ein Mix aus Print- und Online-Medien.