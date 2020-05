Zwischen Tarantino und Hitchcock

Neben den Dialekt-Einflüssen versucht der Regisseur auch „alle erzählenswerten Vorarlberg-Spezifika in Bildern auszudrücken.“ Dennoch entspricht „kein Charakter einem Klischee“, ergänzt Moretti. Dafür sind diese „ambivalent angelegt. Nicht nur böse, sondern auch mal zum Streicheln und mit Zynismus versehen“, verspricht Bilgeri, „es gibt auch Szenen zum Lachen“. Dieser schwarze Humor spiegelt sich „aber weniger in den Dialogen, als vielmehr in den absurden Situationen“ wider, wirft Wolfgang Böck ein, der seine Schauspielkarriere am Landestheater Bregenz startete und auch seinen Zivildienst im Ländle absolvierte. Für den Regisseur, der 2010 mit „Der Atem des Himmels“ sein Spielfilm-Debüt feierte, ist es wichtig, dass der TV-Film „mehr als nur ein Krimi ist“ und versucht den 90-Minüter „irgendwo zwischen Quentin Tarantino und Alfred Hitchcock“ anzusiedeln und vielleicht „hört man an irgendeiner Stelle auch eine Morricone-Gitarre.“