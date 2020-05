Kurier Online-Leitung an Nimeh

Nimeh bringt, wie es heißt, "20 Jahre Online-Busines-Erfahrungen", die er sich in den USA und Europa erwarb mit. Der gebürtige Amerikaner kommt von iris worldwide. Für die Online-Kreativ-Agentur setzte er Kampagnen für Brands wie Coca-Cola, Ballentine's, Sony-Ericsson, Kellogg's, etc. um. Nimeh war von 2002 bis 2005 für Red Bull in Österreich tätig und managte verschiedene Online-Projekte.