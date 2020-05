Küsst euch, sagt der Mistelzweig

atWien Nord stattet das letzte Blatt des Epamedia-Plakatkalenders 2011 mit einem herabhängenden Mistel-Zweig und der Aufforderung "Küsst euch!" auf. Die Agentur will damit an die Liebe erinnern die zum bevorstehenden Fest gehört und gerne vergessen wird beziehungsweise in der Hektik der kommenden Wochen unter die Räder kommt.