Kronen Zeitung als HD-App

Klarerweise besteht die Krone HD-App aus Nachrichten aller Ressorts eines General Interest-Angebots. Hinzugefügt werden die klassischen aus dem digitalen Potenzial zu schöpfenden, inhaltlichen Erweiterungen wie Videos, Bildgalerien und Hintergrund-Informationen. Das ist eine auf die Informationsbedürfnisse von Tageszeitungsleser abgestimmte App, erklärt Rathmayr.



Logischerweise ist diese App, trotz ihrer Kostenlosigkeit für deren Bezieher, ein aus dem Werbemarkt zu monetarisierendes Produkt. Rathmayr spricht vom obligaten Mehrwert für Werbekunden und kryptisch von "neuen Erlösquellen mit neuen, rein digitalen Lesern". Das bringt zwar keine schlüssige Erkenntnis doch sind die in Frage kommenden Erlösquellen-Modelle abseh- und überschaubar.



Die Krone HD-App ist über den identen Zugang wie die Krone ePaper App zu nutzen. Letztere wurde relauncht und so modifiziert, um das Lesbarkeitsniveau zu erhöhen. Mit dieser App stellt Krone Multimedia täglich ab sechs Uhr morgens alle neue Bundesländer-Ausgaben, die Abendausgabe Wiens und sonntags die Krone bunt bereit. Individuelle Ausgaben-Archivierung, Bezug der Ausgabe der zurückliegenden drei Tag und Sharing von Inhalten sind hier inkludiert.



Für den kommenden Herbst, kündigt Rathmayr an, sind weitere digitale Diversifikationen der Medienmarke geplant.



atmedia.at