Krone Multimedia erweitert Fritzsches Kompetenzen

Seine Aufgaben als Business Development Manager sind im Grund klar. Sie drehen sich um Monetarisierungstrategien und -konzepte, die in Verbindung mit der Erweiterung des Werbeprodukte-Portfolios durch Schaffung neuer Produkte stehen. Fritzsche rückt damit noch näher als bisher an das Sales-Team des Unternehmens heran. Seine Agenden-Erweiterung hat wiederum Effekte auf die Kundenbetreuung des nicht allzu großen Krone Multimedia-Verkaufsteams.



Fritzsche ist seit 2004 für das Unternehmen und seit 2008 als Marketingleiter tätig. Gemeinsam mit Geschäftsführer Peter Rathmayr arbeitet er seit 2010 am strategischen Neu-Aufbau des Unternehmens und an der Neupositionierung des Sales-Bereichs.



Das Krone Multimedia-Sales-Team wurde Anfang Dezember offiziell um Daniel Nago erweitert. Fritzsches zusätzlicher Verantwortungsbereich und Nagos Engagement können als Indiz dafür verstanden werden, dass das Unternehmen in eine Sales-Offensive geht oder bereits gegangen ist.



atmedia.at