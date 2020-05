Starjournalistin Marga Swoboda ist tot

Es war in den 80er Jahren und das kleine Team des Sonntag-KURIER suchte einen neuen Porträtschreiber. Was damals nicht irgendein Job war. Das war schlicht der Job beim Sonntag, das Aushängeschild der Ausgabe. Und während wir noch nachdachten, wer von uns in Frage kommen könnte, war ganz plötzlich sie da: Klein, zart, quirlig, mit Vorarlberger Akzent. „Ich bin die Marga und soll jetzt das Porträt der Woche schreiben“, sagte sie, strahlte jeden an, wuselte weiter und ließ eine Männerrunde recht ratlos zurück.

Naja, und dann kam das, was in solchen Fällen immer kommt: Die Frage, ob sie das wirklich stemmen könne und ob ihre Schreibe auch gut genug wäre. Die Antwort bekamen wir freilich umgehend, als wir die ersten Manuskripte lasen: Ja, sie schaffte es stets, interessante Gesprächspartner zu finden. Ja, sie konnte schreiben. Und nicht nur das: Waren wir bisher eher einen rotzig-frechen Stil gewohnt, so überraschte Marga mit klaren Sätzen, die nie an Wärme und Gefühl missen ließen und trotzdem nicht gefühlsduselig wirkten. Die KURIER-Leser honorierten die einfühlsamen Beschreibungen und später auch ihre KURIER-Kolumne „Stille Post“ – in dieser Zeit kratzte der KURIER an der Millionen-Leser-Grenze. Adieu Marga.