Von RTL Kroatien

Er wechselt von RTL Kroatien zur in München ansässigen Sportrechte- und Sportmarketing-Agentur. the sportsman group vermarktet die Deutsche und die Österreichische Fußball Bundesliga weltweit außerhalb der jeweiligen Heimmärkte. Die Agentur gehört zu the sportsman media holding zu der auch Laola1.tv gehört.