Kreissler wechselt zur Twyn Group

Stephan Kreissler steht vor einem weiteren Schritt in seiner beruflichen Laufbahn. Er verläßt MediaCom Wien und übernimmt mit November 2014 die Leitung des Partner-Managements der Twyn Group. Kreissler war seit Dezember 2010 in der Media-Agentur und als Digital Director tätig. Er wird für den neuen Arbeitgeber das Agenturkunden-Geschäft weiter entwickeln und ausbauen. Er folgt Gabriele Matijevic-Beisteiner nach, die seit August Mutterschutz in Anspruch nimmt. Kreissler wird sich in seiner künftigen Funktion um die Betreuung von Media-Agenturen, das neu aufgebaut KMU-Agenturen-Partnernetzwerk und um Kooperationen mit Vertriebsmultiplikatoren kümmern.