Kraus übernimmt Yoc-Alleinführung

Kraus übernimmt die alleinige Führung des auf Mobile Advertising spezialisierten Unternehmen "ab sofort". Als mittlerweile auf das Werbegeschäft optimierte Unternehmen will Kraus Yoc's Marktposition in Europa stärken und dieses Ziel durch den Beziehungsausbau zu Publisher-Kunden erreichen. Dazu wird in das Publisher-Team investiert und das Produktportfolio erweitert.



