Kraftbündel News

Dieser Neustart wird von einer von Wirz realisierten Kampagne begleitet. Bis Jahresende wird, wie Elisabeth Gießer, Geschäftsbereichsleiterin News der Verlagsgruppe News erklärt, die Werbetrommel mit großer Intensität gerührt.



Getrommelt wird via TV- und Hörfunk-Spots, auf Plakaten, per Print-Anzeigen, Jubo-Trafikplakaten, Promotions, auf Megaboard-Flächen sowie an Kassabändern in ausgewählten Eurospar-Filialen und per Großflächen-Projekten am Media.Tower in der Wiener Innenstadt.



atmedia.at