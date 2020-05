atSimone Kraft verlässt die twyn group. Sie war elf Jahre für das Unternehmen tätig und gehörte in den letzten Jahren dessen Geschäftsführung an. Sie wechselt zu Winpin. Ab 1. März 2012 fungiert sie als Geschäftsführerin des Crosspromotion-Vermarkters und wird Herrin über den roten Wuschel und Mitglied in Heimo Hammers Verkaufskraftwerk.