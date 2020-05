Konsumgüter generieren Umsatzwachstum

In dem 3,3-Prozent-Umsatzwachstum stecken, wie Nielsen spezifiziert, 3,1 Prozent Teuerung als Inflation und 0,2 Prozent gestiegenes Absatzvolumen.



Das Marktforschungsunternehmen vermerkt dazu, dass von 21 europäischen Märkten acht im ersten Quartal 2013 eine Inflationsrate von "mehr als 3,0 Prozent" und elf eine darunterliegende Teuerungsrate aufzuweisen hatten. In zwei Märkten - Griechendland und Norwegen - sanken in diesem Zeitraum die Preise.



Und unter den 21 Märkten generierten Österreich, Finnland und die Türkei die "höchsten nominalen Wachstumsraten der FMCG-Umsätze".