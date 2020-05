Konsumfreude verdrängt Sparpaket-Tristesse

Die Konsumlust ist, wie das Marktforschungsunternehmen definiert, "vorsichtig". Denn die Anschaffungsneigung ging, verglichen mit Dezember 2011, von 35,6 auf 27 Punkte zurück. Sie erscheint jedenfalls über dem EU-Durchschnitt zu liegen. Das von der Bundesregierung avisierte Spar- und Reformpaket hat, so GfK, "keine dramatischen Auswirkungen auf das Konsum-Verhalten der Österreicher".



Was im Umkehrschluß die Interpretation zuläßt, welcher Stellenwert und welche Ernsthaftigkeit den Spar- und Reformplänen der Regierung zugestanden werden.



Hintergrund für die Konsumlust ist wiederum die Konjunktur-Erwartung. " Österreich erholt sich langsam", heißt es dazu in der Studie GfK-Konsumklima MAXX. Die Österreicher sahen die Konjunktur-Aussichten im ersten Quartal 2012 "zwar weiterhin negativ". In Relation zum vierten Quartal 2011 stellt sich jedoch Besserung ein, die vom Marktforschungsinstitut als "leichter Aufwärtstrend" klassifiziert wird.