Konservatives, nicht konservativ präsentiert

at // Hoch gestellte, um 90 Grad gedrehte Plakatstellen müssen aus dem vertrauten Weichbild einer Stadt herausstechen. MediaCom Austria bündelt durch diese Durchbrechung der gewohnten Plakatwahrnehmung für die Bank Austria-Kampagne "Konservativ liegt voll im Trend" die Aufmerksamkeit. An fünf hochfrequentierten Verkehrspunkten in Wien ist diese Outdoor-Media-Idee umgesetzt. Sie sind Teil der Kampagne, die sich durch TV- und Printmedien zieht und am Point-of-Sale zu sehen ist. atmedia.at - 90-Grad-Wende am Plakat