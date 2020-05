KochAbo kredenzt App

atEin Tablet oder Smartphone neben der Arbeitsfläche ist schon schicker als ein Laptop. Knoblauch, Olivenöl, Mehl oder Oregano machen ein mobiles Endgerät aber auch nicht besser. Wer mit Smarphones und Tablets kochen will, wobei hier die Zubereitung von Mahlzeiten unter Zuhilfenahme dieser Endgeräte gemeint ist, holt sich zuvor die erstmals verfügbare KochAbo-App mit Rezeptideen und deren Zubereitungsanleitungen. Die Apple- und Android-App entstand in der all about apps-Küche.