KochAbo.at erweitert Gesellschafterkreis

Er gilt als "Nachhaltigkeitsexperte". Und mit diesen Kompetenzen im Rücken stärkt er den weiteren Auf- und Ausbau dieses Abo-Commerce-Start-ups. "Nachhaltigkeit ist ein Innovationsdriver und Innovation findet eher in den kleinen, flotteren Unternehmen statt", erklärte er am 8. Mai 2012 in Wien. Bei KochAbo.at sieht er die genannten Faktoren "ideal verbunden" und deshalb entschloss er sich, nachdem er sich über ein halbes Jahr mit jungen Unternehmen der Digital-Media-Branche beschäftigte, zum Einstieg.



Dass der Serial Entrpreneur Markus Wagner als Gesellschafter und CEO des Inkubators i5invest und Michael Ströck aus dem Bäckerei-Unternehmen Ströck als CEO von KochAbo.at an Board sind und für eine entsprechende Nachhaltigkeit in der Umsetzung des Geschäftsmodells an Board, hat Wutschers Einstiegsbereitschaft erhöht.