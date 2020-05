KMUs profitieren nicht von Social Media

at"Bisher ohne messbaren unternehmerischen Erfolg" blieben die Social-Media-Anstrenungen kleiner und mittelständischer Unternehmen im Bereich Marketing. Zu diesem Ergebnis kommen die Wirtschaftsuniversität Wien und die Universität Liechtenstein in einer gemeinsamen Studie, die in dieser Tonalität, die im Markt zirkulierenden Erfolgsbeispiele von Netzwerken für deren Kommunikationseffektivität, Lügen straft. Der Weg zu nachhaltigem Social-Media-Erfolg, so Isabella Hatak von der WU Wien und Sascha Kraus von der Uni Liechtenstein, ist noch lang.