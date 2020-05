Klipp.co.at wird von LimeSoda auffrisiert

Damit können die Anforderungen eines elementaren Teils des Informationsflusses auf Klipp.co.at gedeckt werden. "Fast 50 Prozent unseres Web-Traffics wird über mobile Endgeräte generiert", begründet Klipp-Marketingleiterin Marlene Jungreitmair, den Transfer des Kommunikationsmittels in die neue technische Umgebung.



Klipp.co.at wurde, abgesehen davon, um einen Friseur-Blog erweitert, dessen Inhalt sich um Styling-Tipps, Do-it-yourself-Anleitungen und Produkt-Informationen dreht.



Das Service-Niveau für jene Konsumenten, die über mobile Endgeräte auf dieses Unternehmensportal zugreifen, soll demnächst um einen Store-Locator erweitert werden. Auf Basis der in Smartphones und Tablets integrierten geografischen Ortungsfunktion bekommen Seiten-Nutzer die ihren jeweiligen Standorten naheliegendste Klipp-Filiale gezeigt.



LimeSoda setzt die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber fort und betreut Klipp "im Bereich Online-Marketing".



Mit all diesen skizzierten Kommunikationmaßnahmen kann, so Jungreitmair, "der Dialog mit den jährlich rund 1,4 Millionen Kunden auch digital fortgeführt werden".



atmedia.at