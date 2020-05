Klingt Bawag P.S.K.-Münzen klingelingelingt

atVon 1. bis 24. Dezember läuft in und um die Bawag P.S.K. Facebook-Community eine Gewinnspiel-Promotion, die als Begleitmusik zur Einführung des Produktes SparBox dient. Im atmosphären Umfeld der Vorweihnachtszeit wird die Social Media-Gemeinde zum täglichen Münz-Einwurf in ihre eigenen virtuellen SparBoxen wie auch in jene ihrer individuellen Freundeskreise motiviert und aktiviert. Bawag P.S.K. will damit die eigene Community in Bewegung halten und mit der Promotion neue Mitglieder für die Gemeinschaft hinzugewinnen.