Kleine Zeitung fährt mit Red Bulletin Extra

The Red Bulletin Extra reflektiert das Tagesgeschehen des dreitägigen Rennsport-Geschehen auf 16 Seiten wider. Die Auflage des Zeitung-Supplements divergieren. Freitag und Samstag werden 325.000 und Sonntag 382.000 Stück produziert, um in weiterer Folge in der Steiermark und Kärnten abgesetzt zu werden.



Das Special wird, laut Red Bull Media House, an die ersten Ausgaben des Red Bulletin des Jahres 2005 - wie oben abgebildet - angelehnt sein, um die Formel 1-Ursprünge und auch die Geschichte des Magazins zu vermitteln.



Die Tageszeitung kann damit einen erweiterten Leseservice zu dem Event anbieten. Red Bulletin stellt auf diese Weise einen großflächigen Lesermarkt-Kontakt her, der sich nachhaltig auf die regionale Verbreitung und die Markenbekanntheit auswirken kann. Darüber hinaus erhöht sich die österreichische Gesamtauflage des Titels in Österreich im Jahr 2014.