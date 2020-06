"Klartext": Neue Politinterviews auf ATV

Nach dem respektablen Start von "Klartext" im Herbst mit durchschnittlich 56.000 Sehern im Spätabend produziert ATV die zweite Auflage mit gleichem Konzept: ein Thema, drei Interview-Gäste und Thür als junges, smartes Journalistengesicht. Der ist mit dem bisherigen Verlauf von "Klartext" zufrieden: "Die Idee der Sendung hat funktioniert, an ein paar Schräubchen haben wir dennoch gedreht", so Thür, der das Format entwickelt hat. Für die neuen zehn Folgen kündigt er "mehr Kameras, mehr Zeit und mehr weibliche Gäste" an.

Den Auftakt machen die weltanschaulichen Kontrahenten SPÖ und FPÖ: Der fast 20 Jahre Beschluss, mit den Blauen keine Koalition einzugehen, beginnt in der SPÖ zu bröckeln. Vor der Kamera: Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ), SJ-Chefin Julia Herr und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl.