Kiska und Dynamo Gold entwickeln WP-Group.com

atWP Performance Systems, in Oberösterreich ansässiges und in der Motorrad-Zulieferer-Branche tätiges Technologie-Unternehmen, optimierte die eigene Corporate Identity und das diesbezügliche Erscheinungsbild. Die dabei anfallenden Gestaltungs- um Umsetzungsaufgaben wurden von Kiska und unter Einbeziehung der in Wien ansässigen Digital-Agentur Dynamo Gold erledigt.