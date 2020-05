Kirchenparodie könnte für Aufregung sorgen

Das jüngste Skandälchen: Die Staatskünstler drehten einen Beitrag auf dem Steg von Grassers Wörthersee-Villa – nachdem Robert Palfrader im Ruderboot „schlecht“ geworden war, ein Notfall also, der das Anlegen nach Seerecht erlaubt. Grasser überlegt nun, zu klagen. In Scheubas Augen „eine ideale Gelegenheit für Grasser, zu uns in die Sendung zu kommen und sich ,Die goldene Fußfessel‘ abzuholen – morgen ist bei dieser Aktion Einsendeschluss, und er führt überlegen.“ Nach dem Dreh auf Grassers Steg „haben wir dann übrigens gleich beim Steg vom Stronach weitergedreht“. Stolz ist Scheuba auf die Anti-Schutzgeld-Pickerl-Aktion: „5000 Pickerln sind weg, wir drucken täglich nach – übrigens nicht auf Kosten des ORF, sondern auf Kosten unseres Produktionsbudgets. Die Leute nehmen das ernst, wir haben da offenbar etwas ausgelöst.“