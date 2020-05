at // Bettina Kern stürzt sich direkt nach ihrem Studium bei identum in die Kundenkommunikation. Sie wird für bob in der digitalen Welt sprechen und die Online-Marketing- sowie Twitter-Aktivitäten der Mobilfunk-Marke übernehmen. Darüber hinaus fungiert sie als Projektassistenz bei den Aufgaben der Agentur für Volvo Cars Austria.