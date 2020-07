Kelly's und Laola1.at stillen Fussball-Fan-Interessen

Die Marke tritt während der Fussball-Weltmeisterschaftszeit als Presenter des Laola1.at-Channels auf. Sie ist darüber hinaus in die Unterseiten dieses Medienangebotes, in der Dia-Show und im Gewinnspiel integriert, um die angepeilte Reichweite, Marken- und Produktkontakte auch einzufahren.



Der WM-Channel des Portals wird mit Inhalten so beschickt, um ein Nutzungsmaximum zu generieren. Zu den Content-Instrumenten, die dazu eingesetzt werden gehören ein ständig laufender Live-Ticker, Hintergrundberichte, Videos, Interwies, Brasilien-Nachrichten, Statistiken, Dia-Shows, Fakten zu jedem Spieltag und ein WM-Tippspiel. Diese Berichterstattung erstreckt sich auch in die Laola1-App, die ihren Part in der ständigen Verfügbarkeit von WM-Inhalten spielt. Das mobile Inhaltsservice liefert ebenso den Live-Ticker, News und Dia-Shows.