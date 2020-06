Kein Kraut gewachsen

Wie riecht eine halbe Sekunde? Verdächtig nach Platz drei für Anna Fenninger.

Zweiter Versuch mit „Vorstadtweibern“. Die Serie hat immer noch etwas merkwürdig Klischeehaftes und unangenehm Spekulatives: Mit sexuellen Provokationen kommt man ins Gespräch und in die Fotostrecken der Boulevardpresse. Andererseits: Selten etwas so Komisches und gleichzeitig tief Trauriges im Fernsehen gesehen wie Gerti Drassl in schlecht sitzender Reizwäsche und mit Umschnalldildo (inklusive Preiszettel), die versucht, ihren schwulen Ehemann für sich zu interessieren. Diese Szene war provokativ, ja, aber sie hatte auch etwas Wahrhaftiges: So ähnlich begehren Menschen aneinander vorbei, ungeschickt, lächerlich und sehr verletzlich.

Was macht die Lara? Keine Gefangenen. Was ist gegen die Kathrin gewachsen? Kein Kraut. Was tut Lindsey Vonn mit dieser Entscheidung? Sie wuchtet sich hinein.