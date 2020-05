Karner wechselt ins Goldbach-Audience-Team

Er soll das gesamte Direktkundengeschäft mit Stamm- wie auch mit Neukunden ausbauen und vorhandene Marktpotenziale für den Vermarkter erschließen.



Mit Karner besetzt Trzebin eine, wie er sagt, neu geschaffene Position, deren Bedeutung einen "professionellen und erfahrenen eigenen Head" erfordere.



Karner wechselte von Bet-at-home.com Entertainment zu Goldbach Audience und war für den Online-Wettanbeiter als Head of Affiliate Marketing tätig. Davor war er in unterschiedlichsten Vertriebs- und Sales-Managment-Funktionen in der interactive.agency, einem Vermarkter der in styria digital one aufging, bei Uboot.com, Kurier Online und der Verlagsgruppe News tätig.