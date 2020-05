Kappeler legt Goldbach-Group-CEO-Mandat nieder

chKlaus Kappeler scheidet mit 29. April 2014 aus seiner Vorstandsfunktion als Chief Executive Officer der Goldbach Group aus. Als sein Nachfolger ist Michi Frank bestimmt. Kappeler wird Frank in dem kommenden Jahr auf die Führung der in der elektronischen Medienvermarktung tätigen, internationalen Gruppe vorbereiten. Kappeler wechselt nach dieser Mandats- und Führungsübergabe in den Verwaltungsrat und übernimmt dessen Vorsitz, um weiterhin strategische Aufgaben wahrzunehmen.