Kapitalmarktkommunikation von Ketchum Publico

atAm 15. Februar 2012 platzierte die Scholz Gruppe in Österreich, Deutschland und angrenzenden Märkten eine Unternehmensanleihe. Das Unternehmen konnte am ersten Tag der Zeichnungsfrist das geplante Emissionsvolumen in Höhe von 150 Millionen Euro erreichen. Für die Kommunikation rund um die Platzierung dieser Anleihe ist Ketchum Publico verantwortlich.