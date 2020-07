Kalbsherzgulasch

Das Interessante am Koch-Castingshow-Trend ist, dass dort dieselben Kriterien zur Anwendung kommen wie zum Beispiel bei „ Germany’s next magere Superzicke“. Fast alle Kandidaten sind jung und fesch und kochen streberhaft mit dem Geodreieck abgemessene Mini-Portiönchen, die ausschauen wie etwas, das ein Kind malt oder ein Tier hinterlässt, aber nicht wie Essen. Warum man zum Kochen einen Waschbrettbauch braucht, wird nicht erklärt, hat aber sicher irgendwas mit Wille und dynamisch zu tun. Ohne ist man ja heutzutage kein Mensch mehr, also wieso dann Koch, logisch.

Gewisse Schwierigkeiten haben die Gestalter mit der Spannung. Das Höchste der Gefühle: Ein veganer Koch muss in unmittelbarer Nähe eines Kalbsherzgulaschs werken. Huch! Aber Spannung ist überschätzt. Viele sagen sowieso: Je fader das Fernsehprogramm, desto besser kann ich mich auf das Buch konzentrieren, das ich währenddessen lese. Insofern: Super-Trend, das. Den Förderpreis des österreichischen Buchhandels bitte.