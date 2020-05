Just Media erneuert Hütten-Guide

Darüber hinaus wurde Huettenguide.net ebenso optisch weiter entwickelt und technisch auf die Smartphone-Nutzung abgestimmt. Das erhöht wiederum die Verbreitung und die Nutzung Guides und betont dessen Service-Charakter.



Das gedruckte Werk ist unverändert ein A6-Format, umfaßt 100 Seiten und wird in einer Auflage von 350.000 Stück produziert. Distribuiert wird die Auflage an die Abonnenten von Kleine Zeitung, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, Land der Berge, Falstaff, Wien Live, etc. Und im Rahmen von Veranstaltungen verteilt.