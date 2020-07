Jura serviert Muttertag-Kampagne

atZum Muttertag am 11. Mai 2014 platziert Jura Österreich eine Gewinnspiel-Promotion, deren Kommunikationsweg über zwei Medienkanäle geführt wird. Der jüngere und online-affine Nachwuchs erhält mittels Online-Kampagne Zugang zu digitalen Postkarten, die sich im Zuge des Versands an die adressierten Mütter in physische Postkarte aus Papier verwandeln.