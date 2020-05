Jung avanciert zum DMS-Geschäftsführer

Jung ist seit April 2011 im Unternehmen tätig und war davor seit 1995 in verschiedenen Marketing- und Kommunikationsmanagement-Funktionen tätig.



Seit Anfang Mai ist Ronald Tschech bei DMS und arbeitet in einer, in dem Unternehmen neu geschaffenen Position. Er ist als Senior Project Manager für die technische Planung, die Umsetzung und den Support von Digital Signage-Projekten verantwortlich. Tschech kommt aus dem IT-Controlling der Vienna Insurance Group.



Buchacher reagiert mit diesen Personal-Entscheidungen auf Markterfordernisse für DMS die beispielsweise aus den Bereichen Audience Measurement, Virtual Reality und Interaktivität kommen.



Der DMS-Geschäftsführer verzeichnet auch einen Abgang. Der langjährige Prokurist des Unternehmens, Stefan Egger, wechselt in die Politik, um als Pressesprecher des Liberalen Forums und gemeinsam mit der Partei-Neugründung Neos in den Nationalratswahlkampf zu ziehen.



atmedia.at