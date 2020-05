Jumio mit Serie B-Kapital

Der Investor Citi Venture ist bei Jumio künftig durch dessen Managing Director Ramneek Gupta vertreten. Er zieht in den Vorstand des Start-Ups als "Beobachter" ein.



Mattes erklärt die Beweggründe für den Einstieg von Citi Venture: "Der Investor setzt große Hoffnung in Jumio's Netswipe-Lösung und deren Kraft die Payment-Landschaft zu verändern." Das Start-up entwickelte eine Lösung, die jede Kamera auf einem Desktop-Computer, Laptop oder Mobiltelefon in einen abgesicherten Kreditkarten-Reader verwandelt und damit Online- und Mobile-Payments vereinfacht.



Mattes kündigt an, dass Jumio noch 2012 seine Entwicklungen in den USA und in Asien verkaufen wird.



atmedia.at