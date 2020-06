Jugendliche: Am meisten vermissen sie Internet. Mehr noch als Handy und Musik

Mehr als Ein Viertel der 3002 im Frühjahr online befragten 14 – bis 29-Jährigen (Ergebnisses am 10.September veröffentlicht) surfen mindestens eine Stunde täglich via Handy/Smart-Phone oder Tablet. An die zehn Prozent sind jeden Tag mehr als drei Stunden mobil online.

Deutlich mehr als zwei Drittel (70,9 Prozent) nutzen auch Facebook und andere Social Networks auf diesem Weg, die Jüngsten (14 – 19) tun`s deutlich mehr (76,7 %). Und alle zusammen zu mehr als einem Drittel länger als eine halbe Stunde täglich, 7,9% sogar mehr als zwei Stunden.