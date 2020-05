Jugend ist konservativ, politikverdrossen und in ORF-Askese

Angesichts der fast vollständigen Internet-Durchdringung der 14- bis 29-Jährigen in Österreich ist im vorliegenden Jugend Trend-Monitor ausgewiesen, dass 31,3 Prozent mindesten 11 Videos und 55,9 bis zu zehn Clips pro Woche im Web schauen.



Diese Sehgewohnheit gipfelte in der Zielgruppen-Analyse in der Frage für welches Bewegtbild-Angebote sich 14- bis 29-Jährige entscheiden würden, müssten sie künftig nur mit einem Angebot auskommen.



48,3 Prozent würden die Privat-TV-Sender wählen, wobei sich hierfür 40,8 Prozent der männlichen und 56,2 Prozent der weiblichen Jugendlichen entscheiden würden. 33,0 Prozent würden Online-Video-Plattformen bevorzugen. Hier liegen die jugen Männer mit 39,1 vor den jungen Frauen mit 26,6 Prozent vorne.



Der ORF hat in dieser Wahl mit 18,7 Prozent eindeutig das Nachsehen.