Journalistenausbilder feiern 35. Geburtstag

17.940 Teilnehmer in 1.084 Seminaren: So liest sich die Bilanz des Kuratoriums für Journalistenausbildung, das am Montag in Wien sein 35-jähriges Bestehen feierte. „Wir möchten Journalismus nicht krankreden, wir möchten ihn gesund sehen“, erklärte Geschäftsführerin Elisabeth Wasserbauer im Rahmen einer Festveranstaltung, bei der RTL-Chefredakteur Peter Kloeppel einige Zukunftsthesen aufstellte.

Der Anchorman zeigte sich zu diesem Anlass und trotz der oft krisenhaften Stimmung der Medienbranche als Optimist. Dennoch fand auch er kritische Worte: „Journalismus kämpft um seine Existenzgrundlage, schon seit einigen Jahren und mit Sicherheit auch noch einige Jahre.“