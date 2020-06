"Je suis Charlie": 13 Buchstaben gehen um die Welt

Den Slogan selbst benutzte angeblich Twitter-User Thierry Puget am 7. Jänner um 12:59 als Erster als Hashtag #JESUISCHARLIE. Die tödlichen Schüsse bei der Redaktionskonferenz des Blattes, denen insgesamt zwölf Menschen zum Opfer fielen, waren am Mittwoch gegen 11:30 Uhr gefallen. Mehr als 5 Millionen Twitter-Nachrichten sind bis Freitagabend gezählt worden. Ein Höhepunkt wurde am Mittwochabend um 21.30 Uhr erreicht, als 6.500 Tweets pro Minute registriert wurden.