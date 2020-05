Jakabffy gibt Martrix auf

Euro RSCG 4D existiert seit Jahren im Umfeld der Agentur und war in Wien als Unit für alle nicht-klassischen Kommunikationsaufgaben etabliert und führte auch ein gewisses Schattendasein. 4D steht für Direct, Digital, Data und Drive. Die Unit wurde einstens von Amir Tavakolian, der aus der Hasnerstrasse zu Scoop and Spoon wechselte und nun bei vi knallgrau werkt, geführt. Auch unter Jakabffys Führung wird das Unternehmen, wie zuvor bei Martrix Online- und Social Media Marketing, Events, Promotions und Verkaufsförderung treiben.



Das Euro RSCG PR-Portfolio erstreckt sich auf Corporate Communication, Change Communication, Financial Communication, Brand Communication, Health Communication, Public Campaigning und Crisis Communication.

Jedem Anfang wohnt ein ...

Interessant ist welche Martrix-Kunden Jakabffy zu Euro RSCG folgen. Da wären Etats wie Ottakringer, Restplatzboerse.at, Weber Stephen Österreich, Kia Motors Austria, Stadtmarketing Wels, LGV Frischgemüse oder KGAL Asset Management zu nennen für die die Agentur in den vergangenen zwölf Monaten gearbeitet hat.



In dieser Zeit stießen auch Marlene Grabner, Georg Galler, Désirée Schindler, Birgit Klug, Wolfgang Zahnt, Philip Hartmann, Jakob-Matthias Maul und Katja Gieber zur Agentur und gehören möglicherweise zum Kernteam von Euro RSCG 4D und Euro RSCG PR.



Jakabffy teilt mit, dass in der Hasnerstraße, dem klassischen Euro RSCG-Sitz "eine der größten crossmedialen Agenturen des Landes" entsteht. Er hatte Martrix vor vielen Jahren gegründet und aufgebaut. Das Unternehmen fungierte als Partner von Hochegger. Im Dezember 2009 kaufte er Peter und Paul Hochegger die Agentur ab, nannte sie Q-Com und firmierte sie im Februar 2010 zu Martrix um.



Und im Sinne Hermann Hesses ist Jakabffy überzeugt "jedem Anfang wohnt eine Zauber inne".



atmedia.at