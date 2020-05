Interwetten platziert in Öffis Quoten

Weshalb dieser Interwetten-Flight Menschen in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahn und an Bahnsteigen erreichen soll, liegt auf der Hand. Das werbende Unternehmen will jene wettenden Konsumenten, die mit Smartphones und Tablets im öffentlichen Raum unterwegs sind, erreichen. Und jenen Menschen die Möglichkeit mittels mobiler Endgeräte zeitnahe an, beispielsweise Sport-Events Wetten zu platzieren.



Bernhard Redl drück es so aus: "Die Spannung des Live-Wettens wird an einem alltäglichen Ort ins Bewusstsein der Konsumenten gehoben."



atmedia.at