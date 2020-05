Internet-Werberlöse überholen Print-Werbeerlöse 2015

Das Gute in der schlechten Nachricht ist, es ist nur eine Prognose. 2015 ist noch weit weg und niemand traut sich guten Gewissen derzeit sagen, was sich wirtschaftlichen hinter den vor uns liegenden drei Monaten ereignen wird. Die ZenithOptimedia-Prognose kann sich in der Realität für das Print-Segment besser aber auch schlechter einstellen.



Was prophezeit ist das Unternehmen für das naheliegendere und greifbarere Jahr 2013? Zum Beispiel das Anwachsen des globalen Werbevolumens um 4,1 Prozent auf 518 Milliarden US-Dollar bis Jahresende. Dieses Wachstum hat das bekannte Charakteristikum.



Die, in Entwicklung begriffenen Märkte wie Brasilien, Indien, China, Russland, etc. tragen die höchsten Wachstumsdynamiken in sich und liefern im kommenden Jahr acht Prozent Wachstum zur positiven Gesamtnentwicklung. Die schuldengebeugte und rezessionsgeschüttelte Eurozone hemmt die gesättigten und hochentwickelten Märkte und reduziert den Wachstumsbeitrag auf zwei Prozent. Diese Entwicklung sieht in absoluten Zahlen so aus:

Zentral- und Osteuropa

2011 - 26,153 Milliarden US-Dollar

2012 - 26,716

2013 - 28,367

2014 - 30,449

2015 - 32,858

West-Europa

2011 - 109,244 Milliarden US-Dollar

2012 - 106,815

2013 - 107,066

2014 - 109,216

2015 - 111,549

Globale Werbespending-Entwicklung

2011 - 481,560 Milliarden US-Dollar

2012 - 497,312

2013 - 517,668

2014 - 543,450

2015 - 573,686

Quelle: ZenithOptimedia , Adspend Forecast 2013

ZenithOptimedia begründet die eingangs erwähnte "Wachablöse" hinsichtliche des Werbespending-Volumens mit der Online-Entwicklung in den Bereichen Video und Social Media. Diese werberelevanten Segmenten sind Nährboden für ein Internet-Werbewachstum von 14,6 Prozent im kommenden Jahr. Die klassischen Medien könnten dagegen nur um 1,7 Prozent wachsen.



Das Internet-Werbewachstum, kategorisiert in Display, Classified und Paid Search, entwickelt sich in absoluten Zahlen so:

2011 - 76,906 Milliarden US-Dollar

2012 - 88,573

2013 - 101,468

2014 - 116,090

2015 - 132,402

Zum Vergleich die Print-Werbeerlös-Entwicklung:

2011 - 141,678 Milliarden US-Dollar - 96,688 Zeitungen - 44,990 Zeitschriften

- 96,688 Zeitungen - 44,990 Zeitschriften 2012 - 136,410 - 93,176 Zeitungen - 43,234 Zeitschriften

- 93,176 Zeitungen - 43,234 Zeitschriften 2013 - 133,661 - 91,320 Zeitungen - 42,341 Zeitschriften

- 91,320 Zeitungen - 42,341 Zeitschriften 2014 - 132,096 - 90,263 Zeitungen - 41,833 Zeitschriften

- 90,263 Zeitungen - 41,833 Zeitschriften 2015 - 131,675 - 90,076 Zeitungen - 41,599 Zeitschriften

Quelle: ZenithOptimedia , Adspend Forecast 2013

TV hält auch in der ZenithOptimedia-Prognose bis 2015 den Löwen-Anteil der globalen Werbespendings, die sich von 190 auf 226 Milliarden US-Dollar steigern.



Die wichtigsten Märkte der Welt sind in dieser Reihenfolge: USA, Japan, China, Deutschland, Großbritannien, Brasilien, Frankreich, Australien, Kanada und Südkorea.