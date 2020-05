Internet-CEOs verdienen 217.000 Euro

E-Commerce - 268.017 Euro - Fixgehalt 169.000 Euro

- 268.017 Euro - Fixgehalt 169.000 Euro Portal/Marktplatz - 225.924 Euro - Fixgehalt 149.709 Euro

- 225.924 Euro - Fixgehalt 149.709 Euro Online-Technologie - 213.716 Euro - Fixgehalt 135.750 Euro

- 213.716 Euro - Fixgehalt 135.750 Euro Online-Media - 208.362 Euro - Fixgehalt 135.877 Euro

- 208.362 Euro - Fixgehalt 135.877 Euro Agenturen - 203.578 Euro - Fixgehalt 137.191 Euro

- 203.578 Euro - Fixgehalt 137.191 Euro Medien - 199.661 Euro - Fixgehalt 138.280 Euro

- 199.661 Euro - Fixgehalt 138.280 Euro Gesamt - Durchschnitt - 216.775 Euro - Fixgehalt 142.932 Euro

Quelle: Dwight Cribb Personalberatung

Diese Jahres-Durchschnittsgehälter setzen sich aus Fixgehalt, den üblichen, leistungs- und zielabhängigen, variablen Gehaltsbestandteilen sowie Zusatzleistungen zusammen.



Dwight Cribb beurteilt die Gehaltsniveaus in E-Commerce-Unternehmen, Portal- und Marktplatz-Betreibern als überdurchschnittlich. Entscheidend hierfür seien Vertriebskomponenten und -effekte, die in die Bezahlung einfließen. Nahe an dieses Niveaus kommen Geschäftsführer und Vorstände, die mit Einkauf- und IT-Agenden ausgestattet sind. Derene Kollegen aus dem Bereich Kreation und Medien weisen die niedrigsten Entlohnungsniveaus auf.



Essentielle Einflüsse auf CEO-Gehälter haben der jeweiligen Verantwortungsumfang, die Umsatz-Entwicklung und die Rechtsform des Unternehmens. Vorstandsgehälter in Aktiengesellschaften liegen in deutschen Online-Unternehmen "um rund ein Viertel höher" als Geschäftsführer-Gehälter von GmbHs.



Gründer und an Unternehmen beteiligte Top-Manager verdienen im Schitt um 25 Prozent weniger als nicht-selbständige Führungskräfte. Und ist die Company Venture Capital-finanziert sind ebenso unterdurchschnittliche CEO-Gehälter üblich.