Inserate: Wien bedient weiter vor allem den Boulevard

Insgesamt waren 5.677 Rechtsträger aufgerufen, der Medienbehörde KommAustria ihre Werbeaufwendungen mitzuteilen. Getan haben dies 5.675 Stellen, was einer Meldequote von 99,96 Prozent entspricht, wie die Behörde am Montag mitteilte. Gegen die zwei säumigen Rechtsträger werden Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. Die nächste Veröffentlichung der Werbedaten, die das vierte Quartal 2014 betreffen, erfolgt am 15. März 2015.