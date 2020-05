Ins Auge stechen

at // GMX.at entwickelt das Startseiten-Werbeformat Sitebar zu Sitebar XL, das unübersehbar in der rechten Hälfte einer Webseite platziert ist. Das optimierte Online-Format wurde von Universal Pictures Austria in zwei Kampagnen zur Bewerbung der Kinofilme "Transformers" und "Brüno" eingesetzt. atmedia.at