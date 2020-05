at, de // Initiative Austria wird vom Dr.C.Soldan mit dem Mediamanagement von Em-eukal beauftragt. Der Etat wird von der Agentur mit "mehreren 100.000 Euro" beziffert. Der Em-eukal-Österreich-Auftritt beginnt nun mit einer City Light- und Rolling-Board-Kampagne an Standorten in Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck und Linz.