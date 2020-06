Industrieller Josef Taus hat Interesse an Weltbild

Der Industrielle und ehemalige ÖVP-Politiker Josef Taus, Gründer und Vorstand der Management Trust Holding (MTH), hat Interesse an der katholischen Verlagsgruppe Weltbild. "Man sollte versuchen, den Namen Weltbild zu erhalten", wird Taus in der Süddeutschen Zeitung (Mittwoch) zitiert.

Taus bestätigt demnach sein Interesse sowohl an dem insolventen Medienhandelshaus als auch an dessen Filialtochter Weltbild Plus mit ihren 220 Geschäften: "Wir sind durchaus interessiert und waren schon zweimal in Augsburg", so Taus laut Bericht. Verwaltung, Online-Handel und auch die Filialen würde er gerne zusammen mit "einem bedeutenden deutschen Unternehmen" übernehmen. Den Namen des Partners nennt er allerdings nicht.