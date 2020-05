at // Gerhard Auer geht als Consultant bei ikp Wien an Bord. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf den Kompetenzfeldern Public Sector, Industrie und Wirtschaft. Seine Beratertätigkeit umfasst strategische Kommunikationsberatung, Medienarbeit, Krisenmanagent. Auer blickt auf eine Laufbahn als politischer Pressereferent zurück und war seit 2004 in der Bundespolitik tätig. atmedia.at